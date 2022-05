Beskid Sądecki. Coraz więcej wypadków na rowerach elektrycznych w górach. GOPR apeluje o rozwagę: "Nie każdy jest kolarzem górskim"

Rowery elektryczne stały się ostatnio bardzo modne. Coraz więcej ludzi korzysta z nich, aby w łatwy sposób wyjechać w wyższe partie gór. To jednak według ratowników GOPR sprzęt niedostosowany do górskich szlaków, coraz częściej dochodzi do wypadków.

- Apeluję o rozwagę zwłaszcza przy zjeździe. Nie wszyscy są wytrwanymi kolarzami górskimi, a czasami wybierają zjazdy szlakami, a nie drogami bitymi. Chodzi nam o to, żeby zjeżdżać trasą dostosowaną do swoich umiejętności - mówi Michał Słaboń, naczelnik Grupy Krynickiej GOPR.

W zeszłym roku doszło do kilku takich zdarzeń na terenach Beskidu Sądeckiego.