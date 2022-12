Beskid Sądecki. Dawno nie było w górach tak pięknej zimy. Zobaczcie na zdjeciach Tatiana Biela

Zima na dobre rozgościła się w Beskidzie Sądeckim, zamieniając ten region w krainę z bajki. Szlaki górskie pokrył głęboki śnieg, nie zniechęciło to jednak wielbicieli aktywnego wypoczynku do wybrania się na wycieczkę. Artur Królikowski, zaprzyjaźniony z redakcją muszyński fotograf, jak zwykle nie zawiódł i ze swojej wyprawy przywiózł wspaniałe zdjęcia, którymi podzielił się z nami. Nie chce Wam się brnąć w śniegu, ale chcecie zobaczyć góry w zimowej odsłonie? Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć. Może zainspiruje Was do choćby krótkiej wycieczki.