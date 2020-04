Beskid Sądecki. Gdzie warto się wybrać na spacer?

Stanisława Michalik, nadleśniczy Nadleśnictwa Piwniczna zwraca uwagę, aby osoby, które chcą obcować z naturą poruszały się tylko po wyznaczonych ścieżkach i nie zapuszczały się w trudno dostępne partie lasu. Panuje wielka susza, każde nieodpowiedzialne zachowanie związane z zaprószeniem ognia może doprowadzić do tragedii i pożaru często wielkich obszarów.

Od poniedziałku sądeczanie mogą wychodzić z domów w celach rekreacyjnych, parki miejskie oraz lasy państwowe zostały otwarte. Można też wybrać się na wycieczki rowerowe oraz biegać bez obawy o mandat. Nadal jednak należy pamiętać, aby podczas spaceru np. po Plantach zachować dystans do dwóch metrów odległości oraz obowiązkowo zasłaniać usta i nos czy to szalem czy maseczką. Również spacerować w małych grupach włącznie z członkami rodziny. Inaczej sytuacja wygląda w lasach, tam maseczki nie są obowiązkowe, obowiązek ich zakładania obowiązuje w miejscach postoju pojazdów - w tym na parkingach w lesie.

-Jest bardzo sucho, najłatwiej można to zaobserwować po stanie bocznych rzeczek i potoków. Nie było porządnej zimy, dlatego może brakować wody. Palacze powinni powstrzymać się w czasie spacerów od palenia, aby nie wyrzucać niedopałków - dodaje również, że należy reagować, jeśli widzimy niepokojące zachowanie innych.

Na wiosenne spacery poleca malownicze trasy, które z pewnością niejednemu przypadną do gustu. Trasy dla rodzin z dziećmi, po płaskim terenie, na których nie jest potrzebna rewelacyjna kondycja oraz sprzęt.

-Dolina Roztoki w Rytrze, to bardzo klimatyczne miejsce, nie wymagające wysiłku, położenie u zbiegu dolin Popradu i Roztoki.

Po drodze można obserwować potoki, przyrodę która budzi się do życia. Również warte wyróżnienia są doliny leśne w rejonie Leluchowa, idealne do spacerów.- mówi Michalik. Wartym zobaczenia jest też rezerwat Las Lipowy Oberżyska w Muszynie.