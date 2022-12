Beskid Sądecki. Hity turystyki zimowej w regionie dla całej rodziny. Zima może być pełna atrakcji. Zobacz zdjęcia Tatiana Biela

Beskid Sądecki to znakomite miejsce do rodzinnego wypoczynku o każdej porze roku. Zimą także nie brakuje w tym górskim terenie licznych atrakcji związanych przede wszystkich z różnymi formami aktywności na świeżym powietrzu. W regionie nie brakuje zatem stacji, wyciągów oraz tras narciarskich, snow parków, a także wież widokowych, z których można podziwiać rozległą panoramę. JAk spędzić aktywnie zimowy czas z najbliższymi. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami.