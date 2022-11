Beskid Sądecki. Jesienna wycieczka do schroniska na Wierchomlę. Zobaczcie zdjęcia Tatiana Biela

Bacówka nad Wierchomlą to jedno z najpopularniejszych schronisk w Beskidzie Sądeckim. Znajduje się w paśmie Jaworzyny Krynickiej, na szlaku pomiędzy Runkiem i Pustą Wielką. Schronisko usytuowane jest na wysokości 887 m n.p.m., na rozległej polanie, której stoki opadają do doliny Wierchomli Małej. Rozpościera się z niej wspaniała panorama pasma Radziejowej oraz Tatr. Do Wierchomli wybrał się Artur Królikowski, zaprzyjaźniony z redakcją muszyński fotograf. Efektem wycieczki są zdjęcia, które prezentujemy w poniższej galerii.