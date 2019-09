Malowniczy poranek na górze Malnik w obiektywie Artura Królikowskiego [ZDJĘCIA]

Malnik (726 m) to szczyt w zachodniej części Gór Leluchowskich. Znajduje się w ich bocznym grzbiecie, który od szczytu Garby odgałęzia się w zachodnim kierunku i poprzez Malnik opada do Muszyny. Miejsce urokliwe, z którego rozciągają się piękne widoki. Warto wybrać się tam z same...