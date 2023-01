Beskid Sądecki. Skrzydlaci mieszkańcy sądeckich lasów. Zobaczcie unikalne fotografie zrobione przez leśników. Zdjęcia Tatiana Biela

W lasach Beskidu Sądeckiego nie brakuje różnych gatunków ptaków, które często bardzo trudno zobaczyć z bliska, nie mówiąc już o zrobieniu im dobrego i wyraźnego zdjęcia. Zawsze można jednak liczyć na pracowników Nadleśnictwa Piwniczna - Zdrój, którzy wyposażeni w dobry sprzęt i fachowe oko wyruszają na bezkrwawe łowy w leśne ostępy. Zapraszamy do obejrzenia galerii ich zdjęć poświęconej skrzydlatym mieszkańcom Sądecczyzny. Czy ktoś z Was widział z bliska modraszkę albo pomurnika? Jeżeli nie, to właśnie jest okazja, by to zmienić.