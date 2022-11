Beskid Sądecki. Zima zawitała w góry. Piękne widoki z Bacówki nad Wierchomlą, widać nawet Tatry. Zobacz zdjęcia Tatiana Biela

Zima zawitała w Beskid Sądecki. Góry pokryły się białym puchem, a widoki zapierają dech w piersiach. Artur Królikowski, zaprzyjaźniony z redakcją fotograf z Muszyny, wybrał się na wycieczką do Bacówki nad Wierchomlą, a przy okazji uwiecznił fantastyczne widoki gór w śnieżnej szacie. Widać nawet szczyty Tatr. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć, może zainspiruje Was do spaceru śladami autora fotografii.