Beskidy/Pieniny/Gorce. Te górskie schroniska zamieniają się zimą w chatki z bajki. Wato się tam wybrać. Zobacz zdjęcia Tatiana Biela

Schronisko na Łabowskiej Hali to jedna z najpopularniejszych turystycznych "miejscówek" w Beskidzie Sądeckim. Wygląda magicznie w śnieżnej szacie

Sądecczyzna i okoliczne regiony to znakomite miejsce na górskie wycieczki o każdej porze roku. Szczególnie pięknie przedstawiają się góry w swojej zimowej odsłonie, wymagają jednak od potencjalnego piechura o wiele lepszej kondycji niż w przypadku wiosenno - letnich wypraw. Na szczęście wędrując po zaśnieżonych szlakach zawsze można odpocząć w lokalnym schronisku - posilić się przed dalszą drogą lub zostać na noc. Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii prezentującej 10 schronisk w Beskidach, Pieninach i Gorcach. W razie gdyby zainteresowała Was oferta któregoś ze schronisk, pod każdym zdjęciem podajemy także dane kontaktowe.