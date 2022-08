Bezinteresownie niosą pomoc w górach. Dziś obchodzą swoje święto

Ratownik GOPR to odpowiedzialny i pewnie też niebezpieczny zawód. Co w nim takiego pociągającego? To bardziej praca czy już jednak pasja?

Trudno mówić konkretnie o zawodzie. Jesteśmy głównie wolontariuszami, ponad 90% naszych ratowników to ochotnicy, którzy bezinteresownie niosą pomoc. Najbardziej moim zdaniem pociąga właśnie ta chęć niesienia pomocy. Wiążę się z tym także miłość do gór, wędrówki, nart. Ratownicy są pasjonatami gór, narciarstwa, turystyki, a dodatkowo posiadając wiedzę topograficzną i inne umiejętności, zdecydowali się pomagać innym.

Jak wygląda praca ratownika?

Dużo zależy od tego, gdzie ratownik ma dyżur. Jeżeli ratownik ochotnik jest w schronisku to z reguły są to dyżury weekendowe lub tygodniowe. Przez ten czas jest cały czas w gotowości, czy to na Przehybie, Łabowskiej Hali czy Beskidzie Niskim. Natomiast ratownicy zawodowi pełnią dyżur praktycznie całodobowy. Jest grupa, która działa od godziny 8 do 20 i są też grupy, które dyżurują nocą od 20 do 8 rano.

Jeśli chodzi o akcje to jest różnie. Są dni względnie spokojne, a są takie, że trzeba nawet kilka razy ruszać na interwencję. Najtrudniejsze i najbardziej czasochłonne są akcje poszukiwawcze, w terenach trudny i zalesionych. Często nie ma tam zasięgu. Wymagają one najwięcej czasu i ludzi, dlatego często współpracujemy w takim przypadku z policją czy strażą pożarną.