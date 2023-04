Białe święta wielkanocne w Krynicy-Zdroju, a Lany Poniedziałek szaleństwo na nartach? To możliwe, a większość dużych hoteli ma już komplet

Wielkanoc na nartach w Krynicy-Zdroju

Pogoda jest bardzo kapryśna i co jakiś czas sypnie śniegiem. Niektórzy z utęsknieniem czekają na wiosnę inni cieszą się, że zima jeszcze nas nie opuszcza. Szczególnie to dobra wiadomość dla naraciarzy. Choć sezon się zakończył, to jednak w Krynicy-Zdroju jedna ze stacji wznowiła swoją działalność.