Biedronka obniża ceny. Ceny produktów niższe o podatek VAT. "Biała noc" w Biedronce tylko z piątku 17.04 na sobotę 18.04 2020

W nocy z 17 na 18 kwietnia zakupy w Biedronce mogą być łatwiejsze i przyjemniejsze. Wszystko dlatego, że od północy w piątek do 6:00 rano w sobotę, wszystkie produkty będą tańsze o podatek VAT. Promocja skierowana jest do osób, którym nie straszne jest robienie zakupów w nocy.

„Robimy co w naszej mocy, by klienci mogli kupić produkty w jak najkorzystniejszych cenach, co jest wyróżnikiem Biedronki na rynku. Dodatkowo, uatrakcyjniając nocne zakupy mamy nadzieję, że ruch klientów lepiej rozłoży się w trakcie całej doby i tym samym zakupy w trakcie dnia będą bardziej komfortowe.”