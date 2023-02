Biedronka ogłasza Krynicę-Zdrój zimową stolicą Polski. Zobaczcie te tłumy w popularnym uzdrowisku

Sieć sklepów Biedronka co roku w okresie ferii zimowych w miejscowościach górskich odnotowuje wzrosty sprzedaży. Z tegorocznych danych wynika, że to nie Zakopane, czy Karpacz powinny otrzymać nazwę zimowej stolicy Polski, a Krynica-Zdrój. To właśnie tam sieć odnotowała największy wzrost liczby klientów w czasie zimowej przerwy w nauce.

Sklep "Biedronka" w Krynicy-Zdroju odwiedziło blisko 19 proc. więcej klientów niż w tym samym czasie w roku ubiegłym. Wzrost o 13 proc. odnotował sklep w Muszynie, a o 12 proc. w Wiśle. Dwucyfrowym wynikiem może się pochwalić także sklep w Ustrzykach Dolnych, gdzie było o 11 proc. więcej klientów niż przed rokiem.

- Sklepy zlokalizowane w miejscowościach turystycznych cieszą się ogromną popularnością wśród naszych klientów. Aby umożliwić im maksymalnie komfortowe zakupy dostosowaliśmy ofertę do ich potrzeb. Cieszymy się, że spotkała się z tak pozytywnym odbiorem, a turyści znacznie częściej odwiedzali nasze sklepy - zaznacza Paweł Włodarczyk, dyrektor makroregionu południe w sieci Biedronka.