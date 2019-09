Bieg przebierańców to najbarwniejsza konkurencja w całym Festiwalu Biegowym w Krynicy-Zdroju. Chyba żadna inna nie wzbudza tak dużo emocji i zainteresowania. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest dowolne przebranie, tutaj liczy się strój a nie to kto będzie pierwszy na mecie. Wszyscy mają do pokonania 600 metrów, a jury wybiera zwycięzcę.