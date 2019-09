Festiwal Biegowy. Znamy zwycięzców Życiowej Dziesiątki

Życiowa Dziesiątka z Krynicy-Zdroju do Muszyny to najszybszy bieg na 10 km rozgrywany w Polsce. Jest on częścią 10. TAURON Festiwalu Biegowego. Zawodnicy wystartowali z krynickiego deptaka, trasą wiodącą drogą asfaltową i opadającą na całej długości, by dotrzeć na metę pod pod Ce...