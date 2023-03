Bilety na Polska – Albania 27.03.2023. Gdzie kupić? Ceny biletów na Stadion Narodowy. Jak obejrzeć mecz Polski z Albanią w eliminacjach Euro

Najtańsze bilety mecz Polska – Albania na Stadion Narodowy kosztują 120 zł. To tzw. wejściówki kategorii III. Inne, kategorii II, kosztują 180 zł, a kategorii I – 240 zł. Bilety rodzinny (opiekun plus dziecko do lat 12) kosztuje 100+60 zł. Osoby z niepełnosprawnością mogą nabyć wejściówki za 90 zł.