Biznesy ks. Piotra Natanka. Nie wystarcza mu pustelnia „Niepokalanów”, chce budować dom pielgrzyma w Zawoi. Za zmianę planu zapłaci gmina Monika Pawłowska

Piotrowi Natankowi, który po suspendowaniu (nie może odprawiać mszy świętej, nauczać, prawić kazań ani pobierać dochodów), nie wystarcza już Pustelnia Niepokalanów w Grzechyni (pow. suski). Ma pomysł na kolejny biznes. Zamierza wybudować dom pielgrzyma w Zawoi Bielasach. Uwagi do takiego pomysłu mają w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej, wskazując, że to teren osuwiskowy. Aby to sprawdzić, potrzebna jest ekspertyza i zmiana planu zagospodarowania przestrzennego. Koszt, to ok. 100 tys. zł i musi go wykonać Urząd Gminy Zawoja. Gmina jednak nie będzie stratna, bowiem Natanek w akcie darowizny podarował gminie tę „stówkę”.