Black Friday 2019 w AliExpress. Promocje i wyprzedaże na biżuterię i zegarki. Zobacz bestsellery AliExpress w niskich cenach na Black Friday

Black Friday 2019 tuż tuż. AliExpress na ten dzień również przygotowało liczne, atrakcyjne oferty. Niższe ceny będą miały m.in. zegarki i biżuteria, ale to nie wszystko, co w Czarny Piątek kupimy taniej na popularnym serwisie. Jesteś ciekaw, jakie będą promocje na Black Friday na AliExpress? Wyprzedaże bestsellerów z kategorii biżuteria i zegarki zebraliśmy poniżej. Nie możemy się już doczekać piątku. Zobacz sam!

Black Friday 2019 po raz kolejny zawita do Polski. Z roku na rok święto zakupów staje się w naszym kraju coraz bardziej popularne zarówno wśród klientów, jak i wśród sklepów. Liczne promocje na Black Friday znajdziemy także w internecie. Święto wyprzedaży pochodzi ze Stanów Zjednoczonych - tam Black Friday wypada zawsze w piątek po Święcie Dziękczynienia, a sklepy oferują gigantyczne promocje. W tym roku Black Friday wypada 29 listopada 2019. Black Friday 2019 w AliExpress. Promocje i wyprzedaże na zegarki i biżuterię. Oto bestsellery! Również AliExpress w Black Friday 2019 obniży ceny wielu produktów. Choć wyprzedaże zaczną się dopiero 29 listopada, już teraz na AliExpress można zobaczyć, jakie będą ceny na Black Friday. Wyprzedaże będą spore i obejmą produkty z wielu kategorii. Zobaczcie, jakie będą promocje zegarków i biżuterii, które są bestsellerami na AliExpress. Black Friday to idealna okazja do zakupów!

PATAYA Kolczyki z cyrkoniami

Eleganckie kolczyki mogą okazać się wystarczającą biżuterią, a czasem potrafią nawet przyćmić profesjonalny makijaż. Jeżeli szukasz oryginalnej ozdoby i lubisz błyszczeć, zwróć uwagę na te kolczyki, które tylko w Black Friday możesz kupić za 11,47 zł. Cyrkonie i odcień różowego złota to świetne połączenie. Z takim dodatkiem będziesz zachwycać!

ATTRACTTO luksusowa bransoletka z zawieszką

Ta bransoletka z modną zawieszką w kształcie serca pozwoli ci zabłysnąć! Pozłacane elementy i duża ilość cyrkonii sprawiły, że pokochały ją tysiące kobiet na całym świecie i z miejsca stała się bestsellerem. Skorzystaj z promocji na Black Friday i kup ją w obniżonej cenie.

PEALS ślubna spinka do włosów

Planujesz ślub? Wykorzystaj Black Friday, by za pewne rzeczy w związku z jego organizacją zapłacić mniej. Na przykład za ozdobę do włosów – ten piękny, ozdobny grzebień w Czarny Piątek kupisz o wiele taniej. Czy warto? Na pewno – to bestseller na AliExpress!

Zestaw biżuterii: naszyjnik + bransoletka + kolczyki + pierścionek

Elegancki komplet biżuterii wcale nie musi być drogi. W dodatku w Black Friday na AliExpress będzie jeszcze tańszy. Za mniej niż 10 złotych możesz mieć piękne, błyszczące kolczyki wraz z pasującymi do nich pierścionkiem, naszyjnikiem i bransoletką. Naprawdę możesz sobie na to pozwolić!

BAMOER srebrna zawieszka

Rodzina jest dla ciebie najważniejsza? Pokaż to! Ta srebrna zawieszka z cyrkoniami może wyrazić więcej niż słowa. Noś ją z dumą lub podaruj w prezencie bliskiej osobie. To świetny pomysł na niedrogi, ale ważny upominek.

CURREN męski zegarek sportowy

Black Friday w Polsce to nie to samo, co za granicą? W takim razie w Czarny Piątek wybierz się na AliExpress. Ten męski zegarek to prawdziwy bestseller, a z obniżoną ceną w Black Friday z pewnością będzie bił kolejne rekordy popularności. Skusisz się?

CRRJU luksusowy zegarek męski

Szukasz eleganckiego zegarka dla minimalistów? Ten z pewnością przykuje twoją uwagę. Oprócz prostego designu, jest odporny na wodę do 30 m i objęty 12-miesięczną gwarancją, a jego bransoleta została wykonana z nierdzewnej stali. Ostatecznie przekona cię do niego jego cena, która w Black Friday będzie wyjątkowo obniżona.

HANNAH MARTIN elegancki damski zegarek

Zegarków nigdy dość! Jeśli też tak uważasz, Black Friday na AliExpress został stworzony dla ciebie. Uzupełnij swoją kolekcję o ten wodoodporny zegarek damski, który doskonale sprawdzi się zarówno w klasycznych, jak i eleganckich stylizacjach, dopełniając je, a nie przytłaczając. My jesteśmy w nim zakochani!

MISSFOX diamentowy zegarek damski

Uwielbiasz błyszczeć, ale nie lubisz nadmiaru biżuterii? Cenisz sobie mariaż praktyczności z estetyką? Tym zegarkiem zadasz szyku – a przy okazji zawsze będziesz wiedzieć, która jest godzina. W dodatku na Black Friday w AliExpress znajdziesz go w wyjątkowo atrakcyjnej cenie. Pospiesz się – jego popularność i bez promocji jest ogromna!

CHRONOS biznesowy zegarek damski

Lubisz zegarki z klasyczną bransoletą? Twój styl można określić jako biznesowy? Zwróć uwagę na ten zegarek! Tarcza jest dostępna w czterech wersjach kolorystycznych, co pozwoli ci idealnie dopasować go do twojego gustu. Średnica tarczy to 28 mm – wygodnie sprawdzisz czas, ale zegarek będzie dobrze wyglądał nawet na drobnym nadgarstku.

