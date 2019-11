Black Friday 2019 w Galerii Trzy Korony w Nowym Sączu: promocje, zniżki, wyprzedaż

archiwum Polska Press

Black Friday 2019 już 29 listopada. Sklepy szykują wielkie promocje, zniżki i rabaty, dzięki którym będziemy mogli zaoszczędzić na dużych zakupach nawet kilkaset złotych. To wielka szansa dla zakupoholików, którzy chcieliby kupić jak więcej, ale niekoniecznie przeznaczyć na to całą wypłatę. W Galerii Trzy Korony właściciele sklepów i producenci różnych marek przygotowali promocje, które z pewnością zachęcą sądeczan do zakupów. Jest ponad 130 ofert i nawet do 80 procent rabatu.