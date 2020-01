Blisko 200 tys. zł na szkółki ginących zawodów na Sądecczyźnie

FLESZ - E-dowód ułatwi Ci życie, możesz go mieć za darmo

Przedstawiciele 57 szkółek ginących zawodów, nad którymi nadzór sprawuje Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu, otrzymali wsparcie od powiatu. Starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski przekazał na ich działalność kwotę 196,5 tys. zł.

- Na zajęcia finansowane z budżetu Powiatu Nowosądeckiego uczęszcza kilkaset osób. Tygodniowo jest to 149 godzin nauki - podkreśla starosta Marek Kwiatkowski. - Dzięki takiej działalności nasza kultura i tradycja zostaną ocalone od zapomnienia. Efekty pracy instruktorów są widoczne podczas imprez i wydarzeń kulturalnych w regionie. Prezentują się tam muzycy, którzy uczyli się gry na instrumentach właśnie u was, a swoje prace prezentują artyści, których uczyliście rzeźby, ceramiki, czy malarstwa na szkle. Wasza praca przyczynia się do zachowania tradycji i dziedzictwa kulturalnego regionu.