Blisko tysiąc pielęgniarek protestowało na ulicach Krakowa. "Stop degradacji, stop dyskryminacji"

„Wykształcenie ma znaczenie", " Stop degradacji, stop dyskryminacji" – skandowało kilkaset pielęgniarek i położnych, które we wtorek 12 kwietnia przeszły ulicami Krakowa, sprzeciwiając się obniżaniu wynagrodzeń przedstawicielkom białego perosnelu z tytułem magistra.

- Od lat starałyśmy się podnosić umiejętności, by lepiej wykonywać nasz zawód i zarabiać godne pieniądze. Na edukację poświęcałyśmy swoje pieniądze oraz czas, który mogłybyśmy spędzić z rodzinami. Zachęcano nas żebyśmy się kształciły, a teraz jesteśmy degradowane – mówi Teresa Kwiek ze związku zawodowego pielęgniarek i położnych w szpitalu św. Łukasza w Tarnowie.

Dyrektorzy szpitali, które znalazły się na czarnej liście małopolskich pielęgniarek twierdzą jednak, że podwyżki wprowadzają zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyznają je adekwatnie do tego, jakie na poszczególnych stanowiskach były wymagane kwalifikacje. Przepisy interpretują bowiem tak, że jeśli pielęgniarka ma tytuł magistra, ale stanowisko nie wymaga od niej takiego wykształcenia, to szpital nie musi wypłacać jej pensji, uwzględniając jej wykształcenie i kwalifikacje. To właśnie w tym zapisie ustawy przedstawicielki białego personelu widzą zasadniczy problem.