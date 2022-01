Blue Monday 2022. Mamy przepis na ekspresowe rogaliki z czekoladą na pocieszenie. Prawdziwy comfort food! Katarzyna Puczyńska

Delikatne rogaliki z czekoladą to pyszna, słodka przekąska. Zobacz, jak je przygotować krok po kroku.

17 stycznia to Blue Monday, czyli najbardziej depresyjny dzień w roku. Z tej okazji mamy dla Ciebie sprawdzony przepis na słodki comfort food, czyli jedzenie na poprawę humoru - pyszne, delikatne i kruche rogaliki z czekoladą z ciasta francuskiego. Ich przygotowanie jest łatwe i zajmuje niewiele czasu. Co ważne, można je jeść zaraz po upieczeniu. Sprawdź, jakie to proste i zobacz przepis na rogaliki z czekoladą.