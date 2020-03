Boisz się koronawirusa? Potrzebujesz pomocy w zakupach? Sursum Corda uruchomiło pomocową infolinię

Infolinia została uruchomiona na czas epidemii koronowariusa i społecznej kwarantanny.

- Nasz zespół to załoga Stowarzyszenia Sursum Corda, zaprzyjaźnieni pedagodzy, psycholodzy, wolontariusze oraz zwykli-niezwykli ludzie, dostrzegający potrzebę wspólnej pomocy. Przy akcji współpracujemy ze służbami państwowymi, samorządowymi i parafiami- osoby, które z powodu obecnej sytuacji w Polsce, nie potrafią sobie poradzić z problemem, boją się, nie mają z kim porozmawiać mogą to zrobić dzwoniąc lub pisząc na nr 508 772 398 , który dostępny jest od poniedziałku w godz. do soboty od godz. 9 -13 - mówi Marcin Kałużny, prezes zarządu Stowarzyszenia Sursum Corda

Również dzwoniąc pod ten numer osoby, starsze, schorowane, czy np. samotne mamy z dziećmi mogą poprosić o pomoc np. w zrobieniu zakupów, załatwienia jakiejś ważnej sprawy bez wychodzenia z domu.