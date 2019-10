„Boże Ciało” ma coraz większe szanse na nominację do Oscara

„Boże Ciało” trafiło do kin nad Wisłą dwa tygodnie temu - i cały czas cieszy się niesłabnącym powodzeniem. Jak na razie film nie odnotował żadnego spadku frekwencyjnego i w sumie przyciągnął już do kin ponad pół miliona widzów.

Wszystko wskazuje na to, że sukces „Bożego Ciała” ma szansę przenieść się również na arenę międzynarodową, bowiem prawa do dystrybucji obrazu Jana Komasy zostały sprzedane do imponującej liczby prawie 40 terytoriów obejmujących kraje Europy, Azji, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej oraz Australię i Nową Zelandię. To oznacza, że polski film będzie pokazywany niemalże na całym świecie.

„Boże Ciało” jest także obiektem zainteresowania wielu prestiżowych imprez filmowych – na chwilę obecną film otrzymał zaproszenia na prawie sześćdziesiąt festiwali. Wśród najważniejszych należy wymienić Toronto IFF, AFI Fest, Black Nights w Tallinie czy Chicago International Film Festival.