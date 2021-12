Boże Narodzenie 2021. Najsmaczniejsze święta a w każdym razie najsłodsze. Przepisy słynnego cukiernika Jacka Stuglika z Andrychowa [ZDJĘCIA] Monika Pawłowska

Czy można wyobrazić sobie zimę bez Bożego Narodzenia, pełnej tradycji, białego opłatka, sianka pod obrusem, prezentów pod choinką, zapachów, smaków? Tylko po co?! Jak sprawić, by te nadchodzące święta były idealne, przynajmniej jeśli chodzi o wypieki, radzi Jacek Stuglik, andrychowianin, półfinalista programu kulinarnego TVP „Bake Off - Ale Ciacho”, który po programie, w lutym 2020 r. na placu Mickiewicza w Andrychowie otworzył autorską cukiernię „Słodki zakątek u Jacka”. To raj dla łasuchów. Ale te pyszności, przynajmniej niektóre, według przepisów mistrza, możecie zrobić sami i zaserwować domownikom i gościom w nadchodzące święta. Sukces murowany.