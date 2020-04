Brakuje chętnych do pracy w obwodowych komisjach wyborczych

Wolne wakaty na członków obwodowych komisji wyborczych są w każdej gminie. W samym Nowym Sączu brakuje ich 312, Chełmcu 117, Krynicy-Zdrój 108, Korzennej 62, Łącku 65, Muszynie 90, Starym Sączu 81. Dodatkowy nabór prowadzony przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Nowym Sączu zakończył się w piątek 17 kwietnia.

- Nikt nas nie zwolnił z obowiązku wykonywania czynności związanych z pierwszym zarządzeniem pani marszałek Sejmu. Owszem pewne zmiany zostały podjęte, uchwalone przez Sejm i podpisane przez prezydenta. To obowiązujące głosowanie korespondencyjne. Mimo to musimy wykonać czynności do pierwszego zarządzenia – zaznacza Maria Zięba, dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu. Stąd biuro ogłaszało dodatkowy nabór, mimo że według wstępnych założeń prezydenta kraju wybierzemy 10 maja w wyborach listownych. Pakiet wyborczy dostarczy do uprawnionych do głosowania Poczta Polska najpóźniej na jeden dzień przed wyborami. Skreślone głosy wrzucimy do skrzynek pocztowych. W wielu miejscach, zwłaszcza wsiach, takie skrzynki będą musiały być wcześniej rozstawione.