Bratnia Dusza chce przygotować Wielkanoc dla rodaków na Ukrainie. Rusza zbiórka potrzebnych artykułów

Fundacja Bratnia Dusza od wielu lat pomaga Polakom mieszkającym na Ukrainie. Organizuje zbiórki żywności i darów, przygotowuje paczki na Wielkanoc i Boże Narodzenie, organizuje letni wypoczynek dzieciom o polskich korzeniach na Sądecczyźnie. W czasie wojny trwającej w Ukrainie wspomaga mieszkańców tamtych terenów we współpracy z władzami Powiatu Nowosądeckiego oraz starosądeckim oddziałem Polskiego Czerwonego Krzyża.

W poniedziałek, 27 marca, rozpocznie nową akcję, tym razem związaną ze Świętami Wielkanocnymi. Do 14 kwietnia zbierana będzie żywność długoterminowa, środki czystości oraz środki higieny osobistej.

- Dary trafią do ponad 200 rodzin z polskimi korzeniami, które mieszkają w czterech miejscowościach na północ od Lwowa. W jednej z nich zamierzamy też zorganizować wspólne świąteczne spotkanie - wyjaśnia Iwona Romaniak, prezes Fundacji Bratnia Dusza. - To jest bardzo istotne, ponieważ ci ludzie nie mają możliwości spotkania się, nie mają motywacji, są smutni, przestraszeni. Brakuje podstawowych rzeczy, a okres świąt, jak wiadomo, to okres rodzinny, ciepła, przyjaźni i pokazania bliskości, więc my chociaż małym stopniu chcemy ten czas spędzić z nimi. Przełamiemy się jajeczkiem, pomodlimy się, pokażemy, że Polak i Polska jest w sercu i nie dzielą nas granice - dodaje.