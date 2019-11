Brutalnie pobili mężczyznę, teraz grozi im do 8 lat więzienia

Do pobicia 42-latka doszło w nocy z 15 na 16 listopada na jednej z posesji na ternie gminy Krynica-Zdrój. Po wezwaniu natychmiast został tam skierowany patrol policji. Na miejscu oprócz pobitego mężczyzny przebywało tam kilka osób się pod wpływem alkoholu. 42-latkowi, z uwagi na odniesione obrażenia, pomocy medycznej udzieliła załoga karetki pogotowia.

Jak informuje sierż. Monika Mordarska z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu

-W efekcie podjętych czynności mundurowi ustalili i zatrzymali trzech mężczyzn i jedną kobietę w wieku od 29 do 46 lat. Po wytrzeźwieniu wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzut udziału w pobiciu 42-latka, w wyniki którego narazili go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia oraz ciężki uszczerbek na zdrowiu. Za to przestępstwo grozi im do 8 lat pozbawienia wolności- tłumaczy sierż. Mordarska.