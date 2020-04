Budowa ekspresowej zakopianki. Drogowcy przebili druga nitkę tunelu

Najważniejszym punktem spotkania był jednak moment gdy górnicy wysadzili ostatnie warstwy skał dzielące tunel od dwóch stron i nastąpiło połączenie jego lewej nitki. Zdaniem polityków oznacza to, że cała komora lewego tunelu jest gotowa od północy na południe. Dopiero dopytywani przyznali, że ostatecznie nie jest to prawda bo do pełnego wykopania tunelu potrzeba jeszcze usunąć z wnętrza góry kilkaset ton ziemi leżącej u samego południowego krańca tunelu (od strony wsi Skomielna Biała).

- Tam już jednak nie będziemy nic wysadzać a tylko usuwać ziemię -powiedział "Krakowskiej" dyrektor krakowskiego oddziału GDDKiA Tomasz Pałasiński. - Dlatego też to własnie dzisiejszy dzień uznajemy za symboliczny koniec kopania tunelu choć faktycznie do momentu gdy będzie go można całkowicie przejść z północy na południe brakuje nam jeszcze kilku dni pracy - dodał.

Nie zmienia to faktu, że od teraz budowa tunelu ekspresowej zakopianki przeszła generalnie z fazy gdy go kopano do etapu gdy będzie on wykańczany. Obrazowo określił to infrastruktury Andrzej Adamczyk mówiąc: "teraz mamy już dziurę pod góra i trzeba w niej zbudować drogę".

Ten drugi etap prac właściwie już trwa w wydrążanym jesienią zeszłego roku prawym tunelu. Teraz obudowywana betonem będzie również i komora lewa. Oba tunele mają być zgodnie z planem całkowicie gotowe i oddane do ruchu jesienią 2021 roku. Oba będą miały ponad 2 kilometry długości, po dwa pasy ruchu, zatoczki awaryjne, przejścia awaryjne pomiędzy komorami a także system oddymiania czy nawet zapewniający sygnał radiowy we wnętrzu góry tak by jadącym nim kierowcom nagle nie cichło radio.