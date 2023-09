Budowa nowej zakopianki na odcinku Rdzawka - Nowy Targ. Od czwartku kierowcy wjadą na fragment nowej drogi DK47

- Ruch pojazdów na odcinku ok. 1 km zostanie skierowany na nową, wschodnią jezdnię budowanej DK47 Rdzawka - Nowy Targ. Będzie to pierwszy fragment nowej trasy, który udostępnimy kierowcom.

Jezdnia, po której dotychczas jeździli kierowcy, zostanie przebudowana. Będziemy tam również budować mur oporowy – informuje Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Budowa nowej zakopianki z Rdzawki do Nowego Targu idzie do przodu. To zupełnie nowy odcinek drogi krajowej o długości 16,13 km. Nowa trasa będzie miała dwie jezdnie, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku.

- Budujemy cztery węzły - Obidowa, Klikuszowa, Nowy Targ Zachód i Nowy Targ Południe. Droga jest położona w trudnym, górskim terenie – ponad 25 proc. długości inwestycji to estakady, mosty i wiadukty, których łącznie powstaje 29. Najdłuższa, w Lasku (gm. Nowy Targ), będzie miała 700 metrów. Jezdnia w tym miejscu będzie przebiegała prawie 30 metrów nad ziemią – informuje Kacper Michna.