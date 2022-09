Bunt przeciwko podręcznikowi do HiT. W naszym regionie też nie wszystkim się podoba. Awantura w powiecie wadowickim Bogumił Storch Paweł Mocny

Kontrowersje związane z podręcznikiem do przedmiotu Historia i Teraźniejszość dotarły także i do naszego regionu. Dyrektorzy szkół w tej sprawie różnią się poglądami. Jedni przypominają, że polityki nie ma co mieszać z edukacją, inni przekonują, że tego przedmiotu będą uczyć w swoich szkołach bez żadnego podręcznika, bo ten nie jest potrzebny. W wielu szkołach edukacja będzie się opierać jednak na nim. Jak to wygląda w Małopolsce? Sprawdziliśmy.