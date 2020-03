Burmistrz prosi, by pracujący za granicą nie przyjeżdżali na święta

zobacz galerię (2 zdjęcia) Dariusz Chorużyk podkreśla, że wszyscy mieszkańcy powinni zachować się solidarnie i unikać narażania innych na niebezpieczeństwo fot. arch. polska press, Urząd Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój zobacz galerię (2 zdjęcia)

Dariusz Chorużyk, burmistrz Piwnicznej - Zdroju wystosował apel do mieszkańców gminy, którzy na co dzień pracują za granicą. Prosi ich, aby w tym roku wstrzymali się z odwiedzinami rodziny do momentu zakończenia epidemii koronawirusa. Władze gminy proszą również, aby stosować się do zaleceń władz państwowych i pozostawać, jeśli to możliwe w domach.