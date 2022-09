Bursztyn: gdzie go szukać, ile jest wart? Czy już trwa sezon na szukanie bursztynu? Praktyczny poradnik dla zbieraczy

Kiedy jest sezon na zbieranie bursztynu w Polsce? Na których plażach jest go najwięcej? Ile jest wart bursztyn i jak rozpoznać, czy jest prawdziwy? Na te i więcej pytań odpowiadamy w poradniku: Bursztyn nad polskim morzem. Praktyczne informacje dla zbieraczy. Na zdjęciu: bursztyn znaleziony na plaży w Sobieszewie.

Bursztyn jest piękny i cenny, a spacer po plaży w poszukiwaniu jego bryłek to niemal obowiązkowa pozycja na liście rzeczy do zrobienia w czasie wakacji lub urlopu nad Bałtykiem. Jednak to nie latem jest najlepszy czas na zbieranie bursztynu, lecz właśnie teraz, gdy zaczyna się sezon sztormów. Jak szukać bursztynu? Gdzie jest go najwięcej? Ile jest wart bursztyn i jak sprawdzić, czy jest prawdziwy? Czy bursztyn posiada właściwości lecznicze? Na te i więcej pytań odpowiadamy w praktycznym poradniku dla poszukiwaczy bursztynu.

Bursztyn: jak powstaje i co to właściwie jest?

Bursztyn, nazywany też jantarem i amberem, to skamieniała żywica drzew. Występuje w wielu miejscach na świecie – do dziś naliczono ok. 60 odmian. Za szczególnie bogate w bursztyn uchodzą plaże Obwodu Kaliningradzkiego. W przypadku bałtyckiego bursztynu – tzw. sukcynitu - chodzi o żywicę sosen, które ok. 40 milionów lat temu porastały krainę, która dziś leży na dnie morza. Fale i wiatry morskie powodują, że żywica unosi się na powierzchnię Bałtyku i – przy odrobinie szczęścia – trafia na plaże. Bursztyn zbierano nad Bałtykiem już ok. 13 tys. lat temu. Starożytni Słowianie chętni handlowali nim z Imperium Rzymskim. Bursztyn najczęściej ma kolor właśnie bursztynowy, ale znajdowane są też inne odmiany, np. bursztyn biały, zielony, szary i żółty.

Czy w Polsce można legalnie zbierać bursztyn?

Zbieranie bursztynu jest w Polsce legalne, ale tylko na plażach i pobrzeżach Bałtyku. Nie wolno szukać żywicy na wydmach, w lasach i parkach narodowych. Nie wolno też stosować żadnych zaawansowanych maszyn do zbierania bursztynu, jak sita czy pompy. Co jednak znajdziemy na plaży i zbierzemy ręcznie, to nasze.

Gdzie w Polsce szukać bursztynu?

Najwięcej bursztynu na polskim wybrzeżu występuje na wschód od Sobieszowa w Gdańsku, aż do rosyjskiej granicy. Za teren szczególnie obfitujący w bursztyny uchodzą plaże między Mikoszewem a Jantarem.

Kiedy jest sezon na bursztyn?

O której porze roku najlepiej zbierać bursztyn?

Żeby bursztyn znalazł się na plaży, musi zostać poderwany z dna Bałtyku przez gwałtowne prądy i fale, a potem wymyty na plaże za sprawą odpowiednich wiatrów. Bursztyn unosi się na słonej wodzie, dlatego to od wiatru zależy, w którą stronę podryfuje. Fale i wiatry to oczywiście oznaka złej pogody. Bursztynu na plażach jest najwięcej właśnie po sztormach, które występują przede wszystkim wiosną, a potem jesienią i zimą.

Warto więc wybrać się na jesienny spacer na plażę w poszukiwaniu bursztynu – właśnie teraz jest go najwięcej. Czytaj też: Złoto, bursztyn, meteoryty i skamieliny. Gdzie w Polsce szukać skarbów? Czy to legalne? Poradnik dla początkujących poszukiwaczy

„Bursztynowa pogoda”, czyli jak dzień wybrać na zbieranie bursztynu?

Jakie konkretnie warunki pogodowe sprzyjają znajdowaniu bursztynu na plaży? Kiedy zaplanować spacer w poszukiwaniu pięknej żywicy? Idealny termin powinien spełniać trzy warunki. Najlepiej wybrać się na poszukiwania bursztynu: po sztormie, kiedy bursztyn został poderwany z dna Bałtyku

po tym, jak wiał wiatr z północy lub północnego wschodu, który mógł skierować bursztyn na polskie plaże

po kontrze, czyli krótkim okresie wiania wiatru z południa, który zwiększa prawdopodobieństwo, że bursztyn dotrze na wybrzeże To, jaki wiatr wieje akurat na wybrzeżu Bałtyku, możecie sprawdzić na portalach meteorologicznych, np. FreeMeteo. W bazylice św. Brygidy w Gdańsku znajduje się ołtarz bogato inkrustowany bursztynem. Karolina Misztal / Polska Press

Jak zbierać bursztyn? Czy jest potrzebny jakiś sprzęt?

Do zbierania bursztynu potrzebne są tylko kalosze i plecak lub siatka na znaleziska. Zaawansowane maszyny nie są dozwolone.

Bursztynu najlepiej szukać wśród wyrzuconych na plażę resztek roślin, patyków i gałęzi.

Wielu poszukiwaczy lubi wybierać się na plaże już po zmroku i używać latarek ze światłem UV, które sprawia, że bursztyn jarzy się wyraźniej na żółto i łatwo go odszukać.

Jak rozpoznać prawdziwy bursztyn?

Bursztyn znaleziony na plaży często jest brudny i oblepiony korą. Jak rozpoznać, czy znaleziona przez nas grudka to rzeczywiście bursztyn, a nie zwykły kamyk? Jest kilka sposobów: Słona woda – bursztyn jest lekki i unosi się na słonej, morskiej wodzie.

Elektrostatyczność – potarty ściereczką bursztyn będzie przyciągał drobiny papieru czy kurzu

Palność – po dotknięciu np. rozżarzonym drucikiem bursztyn spali się punktowo, rozsiewając woń żywicy

Światło UV – powoduje, że bursztyn świeci się na żółto Czytaj też: Bieszczady w obiektywie, czyli podkarpackie góry z nieznanej dotąd strony. Zobaczcie najpiękniejsze zdjęcia z wędrówek

Cena bursztynu: ile jest wart 1 kg skamieniałej żywicy?

Kiedy już znajdziemy bursztyn i upewnimy się, że jest prawdziwy, możemy go sprzedać. Cena bryłki zależy od jej masy, kształtu i jednorodności. Najlepsza jest duża bryłka bez wżerów i ciemnych plam.

Ile jest wart 1 kilogram dobrej jakości bursztynu? Im większa bryłka, tym większa wartość za kg. Ceny kształtują się mniej więcej tak: Masa bryłki powyżej 0,2 kg: 20 000 zł za kilogram

Masa bryłki między 0,1 a 0,2 kg: ok. 14 tys. zł za kilogram = 1400-2800 zł

Masa bryłki poniżej 0,1 kg: od 3 do 7 tys. zł za kilogram (w zależności od jakości)

Masa bryłki poniżej 0,01 kg: 200-300 zł za kilogram = 10-30 zł.

Warto dodać, że ceny bursztynu rosną przeciętnie nawet o 5-10% rocznie. Eksponaty Muzeum Bursztynu w Krakowie. Aneta Zurek / Polska Press Gdzie sprzedawać bursztyn? Bursztyny najczęściej są skupowane przez jubilerów, którzy wyceniają znalezioną żywicę i proponują konkretną cenę.

Jaki kolor bursztynu jest najdroższy? Bursztyn występuje w wielu odmianach i kolorach. Za najcenniejszy uchodzi biały bursztyn.

Rekordowe znalezisko: największy polski bursztyn

Największy bursztyn znaleziony kiedykolwiek na obecnych ziemiach polskich waży prawie 10 kg. Został wyłowiony w pobliżu Kamienia Pomorskiego w 1860 r. Można go dziś oglądać w Muzeum Przyrodniczym w Berlinie. W Polsce przechowywana jest za to największa bryła bursztynu na świecie. Waży 68 kg, ale nie wydobyto jej w polskich wodach, lecz u wybrzeży Sumatry. Można ją oglądać w Gdańsku, z Muzeum Bursztynu w Wielkim Młynie.

Czy bursztyn ma właściwości lecznicze?

Bursztyn w naturalnej postaci nie ma potwierdzonych właściwości leczniczych, choć radiesteci wskazują, że może być źródłem korzystnych dla człowieka jonów ujemnych, zwłaszcza po rozdrobnieniu. Po odpowiedniej obróbce bursztyn, np. w postaci kwasu bursztynowego, bywa stosowany jako składnik leków, zwłaszcza maści. Ma właściwości pobudzające system nerwowy i trawienny, przeciwzapalne i antytoksyczne. Bursztyn jest też często stosowany jako składnik nalewek. Żywica częściowo rozpuszcza się w spirytusie, co umożliwia doustne przyjmowanie jej przez pacjenta.

Bursztyn w magii i medycynie ludowej

Dawniej uważano bursztyn za substancję leczącą lub nawet magiczną. Starożytni Rzymianie, którzy sprowadzali bursztyn znad Bałtyku, wierzyli, że dobrze wpływa na cerę i leczy choroby gardła. Mieszkańcy wybrzeża Bałtyku sporządzali bursztynowe amulety, mające np. przyciągać szczęście na łowach. W średniowieczu z bursztynu sporządzano nalewki, które miały łagodzić bóle brzucha i pęcherza. Bursztyn zajmuje prominentne miejsce w ludowej medycynie regionu Kurpi. Podawano go dzieciom do gryzienia, by złagodzić ból ząbkowania, a dorosłym robiono okłady z bursztynu na choroby oczu i reumatyzm. Eksponaty Muzeum Bursztynu w Krakowie. Aneta Zurek / Polska Press

Bursztyn na zdjęciach

Zapraszamy do galerii zdjęć bursztynu i przedmiotów z niego wykonanych. Są naprawdę piękne i tylko potwierdzają, że warto wybrać się na jesienny spacer po plaży w poszukiwaniu cennej żywicy.