Burza w Tatrach. Piorun uderzył w Giewont, są ofiary śmiertelne i wielu rannych 23 08

Wiadomo, że poza Giewontem do porażenia turystów doszło też w rejonie Doliny Kondratowej.

Do Zakopanego zostało wezwane duże wsparcie ratownicze. Pojawiło się kilka śmigłowców LPR. Między innymi z Krakowa, Katowic, Kielc i Krosna. Poza ratownikami TOPR w akcjach ratunkowych udział biorą także ratownicy GOPR z Podhala oraz liczne zastępy straży pożarnej PSP i OSP. W akcjach ratunkowych biorą udział także inne służby w tym straż graniczna czy straż miejska. Schronisko na Hali Kondratowej zostało przekształcone w szpital polowy, gdzie wstępnie opatrywani są ranni.

Poszkodowani są transportowani z gór do szpitala w Zakopanem. Tam po selekcji rozwożeni są do innych szpitali w całym województwie. Do godziny 18.30 w samym tylko szpitalu w Zakopanem opatrzono 89 osób. Wojewoda małopolski Piotr Ćwik podczas konferencji prasowej potwierdził śmierć czterech osób.