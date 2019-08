Burza w Tatrach. Pioruny zabrały życie i zdrowie [PODSUMOWANIE AKCJI]

Słowa ratowników nie są na wyrost. Bilans tragicznej, czwartkowej burzy w górach obejmował pięć zabitych osób (cztery w polskiej części Tatr, jedna - w słowackiej) i kilkadziesiąt rannych. Ofiary śmiertelne to 10-letni chłopiec z Małopolski, 10-latka z Mazowsza, 46-letnia mieszkanka Podlasia i 24-latka z Dolnego Śląska. W słowackich Tatrach piorun zabił turystę z Czech.

- Wszyscy zwiezieni z gór trafili najpierw do nas - zaznacza lek. Małgorzata Czaplińska, zastępca dyrektora zakopiańskiego szpitala ds. medycznych. - Dopiero po wstępnych przebadaniu decydowaliśmy, kto zostaje, a kto trafia na specjalistyczne oddziały w winnych szpitalach w Małopolsce.

- Rokowania są bardzo trudne do przewidzenia. Na pewno czeka go leczenie, które potrwa tygodniami - mówi Andrzej Bałaga, zastępca dyrektora ds. lecznictwa szpitalu w Krakowie-Prokocimiu.

Do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu trafiło dwóch chłopców w wieku 11 i 16 lat oraz 15-letnia dziewczyna. W najcięższym stanie jest 11-latek, który ma poparzone ponad 40 proc. ciała. Po założeniu opatrunków został przewieziony na oddział intensywnej terapii i zaintubowany.

W nowotarskim szpitalu na oddziale neurochirurgii w piątek rano zaczęła się skomplikowana operacja 21-letniego mężczyzny z poważnym urazem głowy.

- Najbliższe godziny pokażą, czy przeżyje - przyznała Aleksandra Chowaniec-Sibiga, wicedyrektor szpitala im. Jana Pawła II w Nowym Targu.

W Myślenicach leży Portugalczyk, którego piorun raził na Czerwonych Wierchach. Jest w złym stanie, ma problemy kardiologiczne i liczne poparzenia.

„Jak po wybuchu bomby”

Świadkowie nie widzieli wcześniej tak wielkiego kataklizmu, jaki rozpętał się w czwartek ok. godz. 14. Choć w ten dzień do mieszkańców Zakopanego i turystów nie dotarł alarm o możliwej nawałnicy, to jednak wielu ludzi mówi, że na burzę w górach zbierało się od rana.

- Nad szczytami kłębiły się chmury nadciągające od strony Słowacji - opowiada Darek Faron, turysta z Wałcza. - Grzmoty było słychać kilkanaście minut wcześniej, zanim zaczął padać deszcz. Dlatego zawróciłem ze szlaku na Giewont jeszcze przed schroniskiem na Hali Kondratowej. Niestety, byłem w mniejszości. Większość szła dalej w górę.