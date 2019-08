Burza w Tatrach. Ratownicy wrócą w góry szukać poszkodowanych

Dramatyczna akcja ratunkowa trwała przez kilka godzin. Poszkodowani byli transportowani z gór do szpitali w Zakopanem, Limanowej, Nowym Targu i Krakowie. W czwartek, do godziny 18.30 w samym tylko szpitalu w Zakopanem opatrzono 89 osób.

Wojewoda małopolski Piotr Ćwik podczas konferencji prasowej potwierdził śmierć czterech osób. Wiadomo, że po stronie słowackiej była jedna ofiara.

Premier Mateusz Morawiecki przyleciał wczoraj do Zakopanego policyjnym śmigłowcem Black Hawk by - jak stwierdził - osobiście sprawdzić jak prowadzona jest akcja ratunkowa po tragicznej burzy w Tatrach, na skutek której ucierpiało około 150 osób. Główne obrażenia rannych osób to poparzenia, ale także urazy głowy i problemy kardiologiczne.