Burza w Tatrach. Zakopane w żałobie po tragedii. Ratownicy dalej szukają poszkodowanych

Jak dodaje naczelnik TOPR dziś - nie wcześniej jak koło godziny 11 w góry ponownie wyruszy śmigłowiec. Z jego pokładu ratownicy będą sprawdzać czy w skalnych źlebach po północnej stronie Giewontu (tej od strony Zakopanego) nie ma jeszcze ludzi a raczej ich ciał. Istnieje bowiem ryzyko, że uderzenie pioruna odrzuciło część osób przebywających na Giewoncie właśnie w tą stronę. Takie osoby nie miałyby szansy na przeżycie bo od północnej strony Giewontu jest ok. 200 metrowa przepaść.

- Wiemy, że łącznie w górach poszkodowanych na skutek burzy było ponad 157 osób - mówi Jan Krzysztof, naczelnik TOPR. - Wielu z nich opuściło już szpitale. Najgorzej poszkodowani dalej w nich jednak przebywają. To osoby w ciężkich stanach. maja poparzenia, startą skórę, poważne pęknięcia a także urazy głowy.

Na chwilę obecną na skutek burzy mamy 4 ofiary śmiertelne po polskiej stronie Tatr i jedną po słowackiej. Ten bilans niestety moze się jeszcze powiększyć. Wiele osób jest w ciężkim stanie w szpitalach. Dodatkowo TOPR i zakopiańska policja ma informacje o 16 osobach, które na noc nie wróciły do schronisk czy pensjonatów. Nie ma ich na liście poszkodowanych, którzy trafili do szpitala. Istnieje ryzyko, ze mogli ucierpieć na skutek burzy i dalej są w górach!

- Od rana uzupełniamy swoją bazę leków i innego sprzętu - mówi Jan Krzysztof. - Odpoczywają też nasi dzielni piloci. Oni nie mogą lecieć ponownie w góry zmęczeni. To zbyt niebezpieczne. Z tej strony chciałbym też złożyć wielkie podziękowania wszystkim moim ludziom. Dziś czeka już na wyruszenie na szlaki kilkadziesiąt osób. To wszystko ochotnicy, który pomagają w górach społecznie.

- Dramatyczna akcja ratunkowa trwała przez kilka godzin. Poszkodowani byli transportowani z gór do szpitali w Zakopanem, Limanowej, Nowym Targu i Krakowie. W czwartek, do godziny 18.30 w samym tylko szpitalu w Zakopanem opatrzono 89 osób.

Wojewoda małopolski Piotr Ćwik podczas konferencji prasowej potwierdził śmierć czterech osób. Wiadomo, że po stronie słowackiej była jedna ofiara.

Premier Mateusz Morawiecki przyleciał wczoraj do Zakopanego policyjnym śmigłowcem Black Hawk by - jak stwierdził - osobiście sprawdzić jak prowadzona jest akcja ratunkowa po tragicznej burzy w Tatrach, na skutek której ucierpiało około 140 osób. Główne obrażenia rannych osób to poparzenia, ale także urazy głowy i problemy kardiologiczne.