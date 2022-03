Bus rozbity na DK 75 staranował przystanek autobusowy w Nowej Wsi. Ranna w szpitalu Stanisław Śmierciak

W Nowej Wsi koło Krynicy-Zdroju na drodze krajowej nr 75 zderzyły się samochód osobowy i bus. Większy z pojazdów siła uderzenia wyrzuciła do rowu. Przemieszczając się w sposób niekontrolowany uderzył on jeszcze w drewnianą wiatę przystanku autobusowego. Ranna kobieta trafiła do szpitala.