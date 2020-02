Były dyrektor sądeckiego pogotowia Józef Zygmunt wygrał sprawę o bezpodstawne zwolnienie dyscyplinarne

Małopolska. Kolejka chętnych do sejmu

Co do wyborów na pewno wiadomo jedno. A mianowicie to, że do urn pójdziemy 13 października. Natomiast wciąż nie do końca wiemy, kogo będziemy wybierali, bo poszczególne partie do ostatniej chwili czekają z ogłoszeniem pełnych list kandydatów.