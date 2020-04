Były senator Stanisław Kogut wychodzi na wolność. Wpłacono kaucję

- To jeden z największych moich sukcesów w ostatnim czasie - tak wyjście byłego senatora Prawa i Sprawiedliwości z aresztu komentuje jego adwokat Paweł Śliz.

Stanisław Kogut, były senator ze Stróż, w areszcie przebywał od 14 stycznia, kiedy to został zatrzymany przez funkcjonariuszy CBA w związku zarzutami korupcyjnymi. O wyjście na wolność byłego parlamentarzysty wnioskował jego adwokat, a jako podstawę do uchylenia aresztu wskazywał stan zdrowia swojego klienta oraz ryzyko zarażenia koronawirusem. To mogłaby być dla Koguta śmiertelne. Sąd Rejonowy w Katowice - Wschód do wniosku się przychylił, ale wyznaczył wysoką kaucję.