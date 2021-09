Były wicemarszałek Tomasz Urynowicz: "Bez unieważnienia uchwały o LGBT z 2019 roku nie ma mowy o rozwiązaniu problemu"

Zaznaczył przy tym, że w niektórych województwach trwają już w związku z tym prace nad unieważnieniem tych deklaracji, czas więc by do nich dołączyło Województwo Małopolskie.

- Od kilku miesięcy trwa powszechny spór, co zrobić, jakie konsekwencje będzie miała ta uchwała, co złego może się wydarzyć w Małopolsce, czy jak wielkie środki finansowe stracimy. Usłyszeliśmy wówczas z ust prominentnych działaczy Prawa i Sprawiedliwości i Marszałka Kozłowskiego, że nie ma problemu, że panikujemy, a wszystko jest pod kontrolą. Po tych dwóch miesiącach wiemy, że jest dokładnie na odwrót, że sytuacja jest coraz poważniejsza, i że nie są to jedynie monity urzędników, ale też KE - powiedział Tomasz Urynowicz.

Były wicemarszałek zaznaczył również, że środki z REACT-EU trafiły już do wszystkich województw poza pięcioma, w tym Małopolską, które przyjęły deklaracje anty-lgbt. Dodał, że jeśli mamy poważnie traktować te pieniądze, które mają służyć utrzymaniu miejsc pracy, a przede wszystkim zabezpieczeniu służby zdrowia w momencie wejścia w czwartą falę pandemii to musimy poznać założenia tej nowej deklaracji.

Zapowiedział również złożenie we wtorek (27 września) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wniosku z żądaniem unieważnienia uchwały, w wyniku której został odwołany ze stanowiska wicemarszałka. Ma to związek, jak mówił, z naruszeniem szeregu przepisów statutowych związanych z procedurą powoływania i odwoływania. Jednym z tych punktów ma być ograniczenie dyskusji przez Sejmik.

Na pytanie o to, czy chciałby być znowu wicemarszałkiem, Tomasz Urynowicz powtórzył tylko, że zgłasza wniosek o uchylenie tej uchwały, co rozpocznie całą procedurę postępowań sądowych, także przed sądem pracy. Zaznaczył przy tym, że przy jego odwołaniu doszło do złamania prawa, a o tym co dalej, zadecyduje WSA.