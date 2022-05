Carbonara ze szparagami. Przepis na wiosenny obiad z makaronem. Poleca Plate By Kate

Wiosna na talerzu

Carbonarę jadłam na wiele sposobów. Ze śmietaną, bez śmietany, na żółtkach i na jajkach, o różnych rodzajach wędzonych mięs nie wspomnę. Łączyło je jedno – smak. Delikatna emulsja z jajek i zdecydowany aromat mięsa. Prosty i pyszny obiad, których wiele znajdziecie we włoskiej kuchni. Szparagi sprawią, że będzie nie tylko pyszny ale i wyjątkowy: elegancki, świeży i lekki. może to pogodzi zwaśnione plemiona kucharzy?

Carbonara ze szparagami to danie proste, choć przygotowanie wymaga nieco skupienia, spokoju, wyczucia i jednego patentu, który zdradziłam Wam w przypadku makaronu ze szparagami i pistacjami to… woda, w której gotował się makaron. Pod koniec gotowania makaronu odlewam mniej więcej 1/3 szklanki wody i dodaję do podsmażonych szparagów i duszę jeszcze minutę. Po co? W ten sposób powstaje szparagowy bulion, którego aromat wzbogaca smak carbonary. Ale w przepisie ma jeszcze jedno, ważne zadanie.

Najtrudniejszą sztuką w przypadku carbonary jest to, by sos zgęstniał ale się nie ściął. Nie ma nic gorszego niż makaron z jajecznicą. By tego uniknąć roztrzepane jajka z parmezanem dodajemy do gorącego makaronu wymieszanego ze szparagowym bulionem i spokojnie mieszamy jednocześnie delikatnie podgrzewając. To najlepszy sposób na carbonarę doskonałą.