Cena podróży nie musi odstraszać. Podpowiadamy, jak obniżyć koszt wyjazdu na urlop i wakacje

Cenę podróży można istotnie obniżyć, stosując się do kilku zasad. Jak sprawić, by koszty nie odstraszały nas od zwiedzania świata? Oto nasz poradnik!

Cena podróży nieraz jest decydującym czynnikiem, który rozstrzyga o realizacji lub porzuceniu marzeń. Na szczęście są sposoby na tanie podróżowanie, a przynajmniej skuteczne obniżenie ogólnej ceny wakacji czy urlopu. Jak podróżować, by nie wydać fortuny, na co zwracać uwagę, jak dobrze wykorzystać telefon i jak przygotować się do drogi, by obniżyć cenę wyjazdu na wakacje czy urlop? Poniżej znajdziecie praktyczne porady.

Cena podróży nie musi psuć nam wypoczynku. Ustal swoje priorytety

Koszt podróży można znacząco obniżyć, stosując kilka sprawdzonych sposobów, metod i reguł. To jednak nie oznacza, że w podróży należy oszczędzać na wszystkim. Na urlop i wakacje wyjeżdżamy po to, by odpocząć, naładować baterie, nacieszyć się poznawaniem świata. Fiksacja na punkcie oszczędzania pieniędzy w podróży mogłaby popsuć nam przyjemność z przebywania w nowym miejscu albo wręcz doprowadzić nas do wniosku, że w ogóle nie warto podróżować. Dlatego przed wyjazdem na urlop, wakacje, przerwę świąteczną czy spontaniczny citybreak zdecyduj, co jest Twoim priorytetem. Ustal, czego właściwie najbardziej pragniesz i najpilniej oczekujesz od wycieczki w dane miejsce. Zdecyduj, czy chcesz zwiedzać muzea, próbować nowych potraw, bawić się w klubach, uprawiać sporty, czy raczej leniuchować na plaży albo zażyć luksusu.

Ustalenie priorytetów pomoże Ci stwierdzić, na którym polu możesz najwięcej oszczędzić. Jeśli chcesz zwiedzać zabytki, muzea i dojechać do najpiękniejszych zakątków egzotycznego kraju, na pewno nie oszczędzisz na biletach wstępu, ale możesz wynająć tańszy pokój w hotelu o niższym standardzie i stołować się raczej w fastfoodach niż drogich restauracjach.

Jeśli jednak tęsknisz za odpoczynkiem i chcesz poleniuchować na plaży, możesz oszczędzić na zwiedzaniu okolicy i wydać więcej na porządny apartament w luksusowym kurorcie z widokiem na ocean, tuż przy plaży.

Jeśli masz więcej czasu, możesz zwiedzać na własnych nogach; jeśli urlop krótki, a plany ambitne, lepiej oszczędzić na hotelu, w którym i tak nie spędzisz dużo czasu, a więcej wydać na transport publiczny lub taksówki.

Ustalenie priorytetów pozwoli Ci oszczędzać łatwiej i weselej, bo nie będzie Ci dokuczać poczucie utraty czegoś wartościowego. Zamiast tego będziesz mieć jasność, że oszczędzanie w dziedzinie, na której Ci nie zależy, pozwoli Ci zrealizować cele, o których rzeczywiście marzysz.

Obniżaj koszty podróży rozsądnie

Zawsze dobrze rozeznać się, które atrakcje w danym miejscu są faktycznie warte uwagi. To pozwoli oszczędzić pieniądze na tourist trapach - turystycznych pułapkach, które wiele kosztują, a niewiele są warte! Obok ustalenia priorytetów oszczędzania i cięcia kosztów, ważne jest także to, by oszczędzać rozważnie.

Ubezpieczenie turystyczne to rzecz, na której na pewno nie należy oszczędzać. Jeśli podróżujecie po Europie, dobrze jest załatwić sobie kartę EKUZ, która pozwoli Wam w razie czego leczyć się za darmo w ramach publicznej służby zdrowia w państwie członkowskim UE. Jeśli ruszacie poza UE, wykupcie ubezpieczenie, by uniknąć często horrendalnych kosztów leczenia prywatnego w razie wypadku lub zachorowania na COVID-19. Niektóre oferty turystyczne kuszą cenami, ale mogą wcale nie odpowiadać naszym planom. Przykładem mogą być tanie bilety lotnicze, które same w sobie rzeczywiście mają atrakcyjną cenę, ale często kryją haczyk: lotnisko docelowe znajduje się w szczerym polu, daleko od miasta czy kurortu, do którego zmierzamy. Koszty transportu do miejsca docelowego mogą być wysokie, nie wspominając o stresie związanym z gorączkową organizacją przejazdu z lotniska do hotelu w obcym przecież miejscu.

Również niektóre atrakcje turystyczne to tzw. tourist trapy, czyli pułapki na turystów. Na przykład jeśli poszukujecie autentyczności i chcecie posmakować życia w obcym kraju, starajcie się unikać wydarzeń, imprez czy lokalnych „safari”, organizowanych specjalnie dla turystów. Takie doświadczenia miewają wysokie ceny, a mogą gorzko rozczarować, kiedy okaże się, że wydaliśmy sporo za udział w dyskotece w stylu europejskim albo za przejazd na miejscowy bazar z pamiątkami made in China. By uniknąć takich niespodzianek, dobrze dowiedzieć się czegoś o miejscu, do którego zamierzamy pojechać, i zdecydować, które atrakcje rzeczywiście chcemy zobaczyć. To prowadzi nad do kolejnej porady.

Cena podróży da się zbić. Sprawdź, co piszą internauci

Każdy kraj, region, miasto i miasteczko ma swoją specyfikę i najczęściej to lokalni mieszkańcy lub stali bywalcy wiedzą najlepiej, jak w danym miejscu oszczędzić pieniądze i obniżyć ogólny koszt wyjazdu.

Najłatwiej poznać sekrety oszczędzania w danej destynacji, sprawdzając, co na ten temat piszą internauci. Turyści, którzy dotarli w jakieś miejsce przed nami, często chętnie dzielą się cennymi poradami i wskazówkami na temat tego, na co warto i na co nie warto wydawać tam pieniędzy, gdzie można przyciąć koszty i jak najkorzystniej zbilansować ogólną cenę wyjazdu. Nawet pobieżne tylko przejrzenie internetowych porad na obniżenie kosztów podróży po wybranym przez nas miejscu może znacząco pomóc, obniżyć stres w pierwszych dniach pobytu i przygotować nas lepiej do rozsądnego wydawania pieniędzy.

Podróż poza sezonem się opłaca

Umiejętność pakowania się na wyjazd tylko do bagażu podręcznego można wytrenować. Warto się postarać - to obniża koszty podróżowania! Warto sprawdzić, kiedy w miejscu, do którego się wybieramy, przypada szczyt sezonu turystycznego. Najczęściej ceny w hotelach, restauracjach, a nawet bilety wstępu do znanych atrakcji są niższe poza sezonem, gdy turystów jest mniej i każdy przedsiębiorca stara się ich przyciągnąć m.in. za pomocą obniżek cen.

Oczywiście, podróżowanie poza sezonem nie zawsze jest korzystne, jeśli np. zależy nam na pięknej pogodzie albo przeciwnie, chcemy uniknąć najgorszych upałów. Jeśli jednak uznacie, że nieskazitelna pogoda nie jest Wam potrzebna do szczęścia w tej akurat podróży, śmiało rezerwujcie wyjazd po sezonie, by obniżyć koszty i ogólną cenę wycieczki.

Elastyczność pozwala obniżyć koszty podróży

Wyszukiwarki internetowe pozwalają wypatrzyć prawdziwe okazje: bilety lotnicze tanie jak barszcz, oferty wakacji last minute, a nawet first minute, obniżki na koniec sezonu. Jeśli jesteście elastyczni i możecie dopasować swój grafik do podróży, a nie podróż do grafiku, przeszukujcie Sieć pod kątem tanich ofert wycieczek do wymarzonego przez Was miejsca, a kiedy się pojawią – od razu je wykupujcie, może tylko sprawdzając, czy lotnisko docelowe znajduje się w rozsądnej odległości od hotelu (patrz wyżej).

Skorzystanie z okazyjnej oferty pozwoli Wam na samym starcie oszczędzić sporą nieraz kwotę i tym samym znacznie obniżyć ogólną cenę podróży.

Cenę podróży warto dzielić. Podróżuj ze znajomymi

Towarzystwo to zawsze miła rzecz w podróży. Warto wyjechać za granicę w grupie także dlatego, że to pozwala na obniżenie kosztów podróżowania. Wynajęcie samochodu, domku czy czegokolwiek taniej wychodzi, gdy cenę podzieli się na kilkoro uczestników wycieczki.

Internet pozwala na doraźne tworzenie grup turystów już na miejscu, na konkretną wycieczkę lub udział w konkretnej atrakcji. Nawet jeśli podróżujesz samodzielnie, przed wykupieniem upatrzonej wycieczki fakultatywnej warto sprawdzić w Sieci, czy przypadkiem nie zbiera się już grupa chętnych, do której możesz dołączyć i tym samym mniej zapłacić za bilet.

Spakuj się rozsądnie, by nie płacić za bagaż

Jeśli na wakacje nie wybieracie się na środek pustyni albo do jaskiń pod Himalajami, prawdopodobnie wcale nie potrzebujecie zabierać ze sobą dwóch wielkich waliz i plecaka. Wszystko, czego możecie potrzebować na wakacjach czy urlopie, możecie kupić na miejscu, a do samolotu zabrać tylko bagaż podręczny.

Spakowanie się tylko w bagaż podręczny może początkowo wydawać się trudne, ale warto się postarać – to pozwoli znacznie obniżyć cenę biletu samolotowego, a także transportu już w miejscu docelowym.

Hostele i couchsurfing – sposób na tanie mieszkanie

Couchsurfing (dosł. "surfowanie po kanapie"), czyli zamieszkanie w czyimś prywatnym lokum, to coraz popularniejszy sposób na obniżenie kosztów podróży. Portale takie jak Airbnb zrobiły fortunę, zbierając nietypowe, oryginalne, a przede wszystkim tanie opcje nocowania i udostępniają je turystom. Dzięki portalom internetowym można dziś łatwo dopasować ofertę noclegu do swoich potrzeb, a jeśli nie przeszkadzają nam oryginalne rozwiązania, możemy też sporo oszczędzić na zakwaterowaniu w podróży.

Np. osoby podróżujące samotnie mogą wynajmować miejsce w sali w hostelu zamiast osobnego pokoju, co z miejsca pozwala znacznie obniżyć koszty podróży i pobytu. Inny sposób na obniżenie ceny podróży to couchsurfing, czyli po prostu nocowanie w domu u ogłoszeniodawcy. W Internecie można też znaleźć oferty housesittingu, czyli opieki nad domem pod nieobecność właścicieli.

Rodziny mogą skusić się np. na zamianę domami (home swap), czyli przyjęcie kogoś z obcego kraju u siebie, by w tym samym czasie zamieszkać za granicą u niego.

Podróż poza UE? Wymień kartę SIM

Jeśli wybieracie się poza granice Unii Europejskiej, wymiana karty SIM w telefonie na lokalną pozwoli istotnie ograniczyć cenę połączeń i korzystania z Internetu. Roaming najczęściej jest kosztowny, tymczasem wymiana karty SIM pozwoli nam rozmawiać lokalnie według lokalnej taryfy.

Transport transportowi nierówny

Prędzej czy później staniemy przed problemem poruszania się po nowym mieście, regionie lub nawet całym kraju, w zależności od naszych podróżniczych planów. Można obniżyć koszty podróży, wybierając rozsądnie środki komunikacji. Kilka rad jest uniwersalnych i pasuje w zasadzie do każdego miejsca:

Transport z lotniska jest prawie zawsze drogi, a im wygodniejszy, tym droższy. Najdroższe są taksówki, nieco tańsze autobusy wahadłowe, najtańsze z reguły zwykłe autobusy podmiejskie.

Miasta najczęściej da się wygodnie zwiedzać, korzystając z komunikacji publicznej i najczęściej bilety na autobusy, tramwaje czy metro wychodzą znacznie taniej, niż jeżdżenie wszędzie taksówkami.

Niektóre kraje o dobrze rozwiniętej infrastrukturze turystycznej oferują obcokrajowcom specjalne autobusy lub inne środki transportu do znanych atrakcji i ważnych lokacji w okolicy. Najczęściej ceny takich przejazdów są wyższe niż w zwykłej komunikacji miejskiej lub podmiejskiej. Jeśli znacie język i nie wstydzicie się pytać obcych o drogę, możecie sporo oszczędzić, jeżdżąc komunikacją publiczną z miejscowymi, zamiast shuttle busami z innymi turystami.

Jak obniżyć cenę podróży? Śniadanie w hotelu Twoim przyjacielem

Śniadanie w hotelu pozwala zacząć dzień szybko, prosto i względnie tanio. Jeśli nie wybierasz się w podróż specjalnie po to, by przeżywać rozkosze podniebienia, próbując możliwie wielu lokalnych potraw w możliwie jak najapetyczniejszym wariancie, dobrym pomysłem będzie wykupienie śniadania w hotelu.

Hotelowe śniadanie pozwoli Ci szybko, łatwo i najczęściej dość smacznie zacząć dzień, a często wychodzi taniej niż jedzenie na mieście.

Tanie zwiedzanie

Kto ma smartfon, ten ma dostęp do wielu opcji obniżania kosztów podróży. W wielu miejscach na świecie, gdzie przemysł turystyczny i usługi są dobrze rozwinięte, znaleźć można w Internecie zatrzęsienie ofert taniego lub nawet zupełnie darmowego oprowadzania.

Takie wycieczki organizowane są zazwyczaj przez lokalnych przewodników. Chętni zbierają się w oznaczonym miejscu w wyznaczonym czasie i ruszają na wycieczkę, najczęściej pieszą, po okolicy. Takie piesze wycieczki często mają jakiś temat przewodni, np. lokalne cmentarze, lokalne bary, romantyczne miejsca itp. Na koniec wycieczki przewodnikowi wypada – ale nie trzeba – dać napiwek. Wysokość napiwku wynosi co łaska, a płaci się po wykonaniu usługi, więc możemy bez bólu wycenić wrażenia i zapłacić tyle, ile uważamy za stosowne. Zobaczcie, jak wygląda przykładowa free walking tour, czyli darmowa piesza wycieczka po Nowym Orleanie:

Darmowe dni w muzeach i innych atrakcjach

Niemal każde muzeum na świecie, duże czy małe, wyznacza w tygodniu dzień, w którym można je zwiedzać za darmo. Jeśli wiecie, że w czasie swojej podróży chcecie obejrzeć konkretne muzea, galerie czy atrakcje, warto zawczasu sprawdzić, w którym dniu można je zwiedzać za darmo. Przy odrobinie szczęście zajrzycie do wszystkich interesujących Was miejsc bez wydawania grosza.

Przeczytajcie w poniższym artykule, jak oszczędzić na biletach wstępu, korzystając z darmowych dni w muzeach Warszawy. To gotowy plan na citybreak w stolicy.

