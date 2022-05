Ceny bobu mogą zwalić z nóg. Katarzyna Bosacka oraz internauci pokazują, ile kosztuje bób. „Takie ceny to wariactwo!"

Bób – ceny przed sezonem, czyli nasze dobro narodowe

Wrocławski bloger kulinarny Piotr Gładczak, autor Wrocławskich Podróży Kulinarnych, pokazał we wpisie z 24 maja, że zapłacił za opakowanie bobu o wadze 500 g 25,90 zł. Daje to ponad 50 złotych za kilogram. Cena jest wysoka dlatego, że jesteśmy przed właściwym sezonem.

Katarzyna Bosacka tropi cenę bobu

W ciągu doby wpis wywołał blisko 150 komentarzy. - To jeszcze nie sezon na bób, więc cena mnie nie dziwi – napisała pod postem Bosackiej pani Agata. Kolejna internautka zauważyła, że bób w takiej cenie to wariactwo i nikt nie powinien go kupować, póki nie stanieje.

Zastosowanie bobu

Bób to znakomity składnik, do sałatek, past kanapkowych i zup. pixabay.com/chrisreading

Gdy już najemy się do syta bobu w wersji podstawowej, ugotowanej i posypanej jedynie solą, przychodzi czas na dalsze eksperymenty z dodatkami. Bób to świetny produkt do przygotowania pasty na kanapki. Znakomitym ziołowym połączeniem jest mięta. Pasta z bobu przypomina w smaku i konsystencji kolejny rodzaj hummusu, czyli pasty oryginalnie robionej z ciecierzycy. Świetnie smakuje do grzanek.