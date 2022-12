Ceny na Słowacji: narty będą tańsze? Rząd zdecydował się na obniżkę VAT-u, by ulżyć przedsiębiorcom i turystom Emil Hoff

Rząd Słowacji zdecydował się na radykalny krok, by ulżyć zarówno przedsiębiorcom, jak i turystom, przybywającym na narty na drugą stronę Tatr w sezonie zimowym 2022/23. jarino47, 123RF.com, zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (4 zdjęcia)

We wtorek 6 grudnia 2022 słowacki parlament przegłosował obniżenie podatku VAT od towarów i usług z branży turystyki zimowej i gastronomicznej. Podatek obniżono radykalnie – o połowę. Chodzi o to, by zrównoważyć rosnące ceny energii i tym samym obniżyć koszty zimowego wypoczynku na Słowacji. Od stycznia 2023 wypady na narty do naszych południowych sąsiadów mogą być znacznie tańsze.