Ceny skipassów, posiłków, noclegów i atrakcji w Krynicy-Zdroju. Czy da się tanio spędzić ferie w najsłynniejszym uzdrowisku? Sprawdziliśmy

Sprawdziliśmy dla Was ceny atrakcji, skipassów, noclegów i obiadów. Ile na tygodniowy pobyt w Krynicy musi wydać rodzina z dwójką dzieci a ile para? Tanio nie będzie. Tygodniowy, zimowy pobyt w uzdrowisku z dziećmi to koszt kilku tysięcy.

Obiad- smacznie i tanio?

Ceny rosną w zależności od standardu oraz lokalizacji. Restauracje działające przy hotelach, albo mieszczące się w zabytkowych willach raczej nie oferują takich zestawów. Za jednodaniową pozycję w menu trzeba zapłacić od 30-35 zł do nawet 50 zł za np. burgera. Większość lokali gastronomicznych oferuje jedzenie na miejscu lub na odbiór osobisty.

Bary, karczmy, jadłodajnie oraz restauracje także te hotelowe. W Krynicy-Zdroju wybór jest duży, jednak jeśli zależy nam na przystępnych cenach i tradycyjnych posiłkach to trzeba wybrać lokale serwujące tzw. "danie dnia". Dwudaniowy posiłek można dostać już od 27 zł.

W Krynicy nie brakuje także pizzerii. Można wybierać w neapolitańskich czy włoskich. Cena za standardowe 32 cm to w zależności od składników od 28 za klasyczną margheritę po nawet 48 zł za pizzę z truflami czy owcami morza.

W większości hoteli goście, którzy wykupili pakiety mają zagwarantowane śniadania i obiadokolacje. Jak mówił nam Daniel Lisak, prezes Krynickiej Informacji Turystycznej zazwyczaj od godz. 13 do 15 na stacjach narciarskich jest mniejszy ruch, wtedy turyści wracają do miejsc noclegowych, aby zjeść obiad. W tych godzinach przez Krynicę-Zdrój ciężko jest też przejechać.

Na stacjach narciarskich można także kupić dania obiadowe, zupy czy ciepłe napoje. Dania główne to koszt od 35 do 50 zł, za zupy zapłacimy od 14 do 18 zł.