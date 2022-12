„Ceny z kosmosu!”. Sprawdziliśmy, ile kosztuje jedzenie i atrakcje na polskich jarmarkach bożonarodzeniowych. Znowu paragony grozy?

Drogie jarmarki: na co trzeba uważać w czasie zakupów?

Ceny z kosmosu, czyli drożyzna na jarmarkach bożonarodzeniowych

Trzeba wziąć pod uwagę fakt, że ceny na jarmarkach bożonarodzeniowych zawsze były wysokie i muszą takie być: wystawcy płacą duże pieniądze za prawo do handlowania w prestiżowym miejscu w okresie zakupowego karnawału przy końcu roku. Wysokie koszty handlu powodują, że ceny produktów i usług także są duże.

Drogie jarmarki: na co trzeba uważać w czasie zakupów?

Ile wyda na jarmarku bożonarodzeniowym 4-osobowa rodzina?

Jeśli planujecie wybrać się na wycieczkę po jarmarku bożonarodzeniowym w któreś grudniowe popołudnie lub weekend, musicie być przygotowani na wydatki. W sezonie 2022 oszczędna 4-osobowa rodzina może zwiedzić jarmark, zjeść lekki obiad i zapewnić dzieciom przejażdżkę na karuzeli lub diabelskim młynie za ok. 150-200 zł.

Inflacja na jarmarkach. Czy ceny w 2022 r. bardzo wzrosły?

Jeśli porównamy ceny przysmaków i atrakcji na jarmarkach bożonarodzeniowych 2022 z tymi z poprzedniego roku, okaże się, że wzrosły one przeciętnie o ok. 2-5 zł. Nie jest to duży wzrost, jeśli weźmiemy pod uwagę okoliczności: kryzys energetyczny, wysokie ceny paliwa, a więc i transportu, szalejącą inflację.