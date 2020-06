Chabówka/ Nowy Sącz. W lipcu na tory znowu wyjadą pociągi retro. Organizatorzy zaplanowali trzy trasy. Jakie?

FLESZ - Komu rząd dopłaci do wakacji?

Maciej Panasiewicz, dyrektor Skansenu Taboru Kolejowego w Chabówce, przybliża szczegóły inicjatywy, która w ubiegłych latach okazała się być turystycznym hitem Małopolski.

- Zaplanowaliśmy w tym roku dwie malownicze trasy. W lipcu zapraszamy na podróż z Chabówki do Mszany Dolnej, a w sierpniu, o ile pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna, pociąg retro będzie kursował z Chabówki do Kasiny Wielkiej - mówi.

Przejazdy będą się odbywały we wszystkie wakacyjne weekendy, zaś na tory wyruszy zabytkowy skład czyli lokomotywa parowa oraz wagony liczące ponad 80 lat. Na uczestników kolejnej edycji projektu Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej będą czekały także inne, niż sama podróż zabytkowym pociągiem, atrakcje.

- Podczas 45 minutowego postoju w Mszanie Dolnej będzie można pójść na krótki spacer, bądź skorzystać z oferty lokalnej gastronomii - zachęca Maciej Panasiewicz.