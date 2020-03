Chcą, by były senator Kogut wyszedł z aresztu

Członkowie komitetu zapowiadają, że będą działać na rzecz uwolnienia go z aresztu wydobywczego, którego działanie w cywilizowanym kraju powinien być zabroniony.

Stanisław Kogut usłyszał zarzuty korupcyjne dotyczące m.in. podejmowania się pośrednictwa w załatwieniu spraw w zamian za korzyści majątkowe oraz powoływania się na wpływy w instytucjach państwowych, oraz samorządowych województwa małopolskiego. Za popełnienie zarzucanych mu przestępstw grozi do 12 lat pozbawienia wolności.

Tuż po aresztowaniu Stanisława Koguta, Paweł Śliz pełnomocnik byłego senatora, złożył zażalenie do Sądu Okręgowego w Katowicach. Chodziło o zastosowanie aresztu wobec jego klienta. Zdaniem mecenasa Śliza, ten środek zapobiegawczy (areszt) nie był konieczny, a obawy o utrudnianie śledztwa przez byłego senatora bezzasadne.

- Sąd utrzymał w mocy pierwotne postanowienie o areszcie - mówi sędzia Jacek Krawczyk, rzecznik prasowy do spraw karnych katowickiego sądu. - Ta decyzja zapadła na posiedzeniu 21 lutego – dopowiada.

Wcześniej katowicki sąd rozpatrywał również zażalenie na areszt dla Grzegorza K., syna senatora. Również w tym przypadku wcześniejsza decyzja sądu została podtrzymana i nadal przebywa on w areszcie.

W dniu, w którym katowicki sąd zajmował się sprawą aresztu nałożonego na Stanisława Koguta, do kancelarii przedarta RP udała się delegacja komitetu społecznego.

- Początkowo planowaliśmy zorganizowanie pikiety, na której odczytalibyśmy list do prezydenta - mówi Krzysztof Hollender. - Po konsultacjach z prawnikiem senatora odstąpiliśmy od tego pomysłu. Nie chcemy być posądzani o jakieś działania pod publiczkę – dodaje.

Koniec końców w kancelarii prezydenta złożona została petycja, w której jej sygnatariusze proszą prezydenta o interwencje w sprawie byłego senatora, o zwolnienie go z aresztu, tak by mógł odpowiadać z wolnej stopy. Do petycji dołączono też list otwarty do prezydenta. W kancelarii prezydenta znalazły się również książki o historii i działalności byłego senatora w Stróżach.

- Pod petycją i listem jest blisko 1000 podpisów - informuje Krzysztof Hollender. - To głównie mieszkańcy Stróż oraz okolicznych gmin, są wśród nich osoby cieszące się na tym terenie dużym autorytetem - dopowiada.

W ocenie osób, które złożyły swoje podpisy pod petycją do prezydenta, jego aresztowanie może złamać go jako człowieka. Pan Stanisław Kogut przebywa obecnie w szpitalu.

- On ma 66 lat i sytuacja, jaka go spotkała, może sprawić, że nie dożyje pozytywnego, w co nikt w Stróżach nie wątpi, finału prowadzonych postępowań - podkreśla Krzysztof Hollender.

W liście otwartym adresowanym do prezydenta Andrzeja Dudy czytamy, że mieszkańcy Stróż wyrażają najwyższe poparcie dla Stanisława Koguta. W ich ocenie to osoba o wielkim sercu i osobowości uczciwej. Jest on oddany problemom lokalnej społeczności a jego działalność charytatywna i społeczna oraz poświęcenie się ludziom niepełnosprawnym ciężko chorym i w podeszłym wieku zasługuje na najwyższy szacunek i wdzięczność.