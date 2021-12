Chełmek. Najpiękniej udekorowany świątecznymi iluminacjami dom w Polsce. Tysiące lampek i setki figur - to bajkowa kraina [ZDJĘCIA]

Chełmek. Najpiękniej udekorowany świątecznymi iluminacjami dom w Polsce. Tysiące lamek i setki figur - to bajkowa kraina

Dekorowanie domów na Święta Bożego Narodzenia to tradycja, która przywędrowała do nas ze Stanów Zjednoczonych. Rozświetlone, kolorowe domy nadają tym dniom wyjątkową atmosferę. Polacy chętnie ozdabiają budynki i ogrody kolorowymi lampkami. Tak też właśnie narodziło się zamiłowanie do świątecznych dekoracji Katarzyny i Bogdana Mamcarczyków. Nie poprzestali oni jak większość ludzi na kilku kompletach lampek.

Pasja przyszła z czasem. Wprowadziliśmy się do nowego domu i kupiliśmy 2-3 komplety lampek, by udekorować go na święta. Co roku zaczęliśmy dokupować kolejne ozdoby. Dom dekorujemy już dziewiąty rok - podkreśla Bogdan Mamcarczyk.

Obecnie dekoracja ich domu i ogrodu liczy ponad tysiąc lampek oraz ponad setkę figur. W tym roku pojawiło się wiele nowych m.in. kolejny św. Mikołaj, bałwany i żołnierze. Kupienie takich figur w Polsce jest niezwykle trudne, dlatego większość ozdób sprowadzona została ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Doświadczenie nauczyło pana Bogdana, że warto stawiać na solidne produkty. Tanie chińskie lampki często się psuły i trzeba było je wymieniać na nowe.